Более 10 компаний готовятся к IPO, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос на выход на рынок акций довольно высокий. Об этом заявил член gравления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Он подчеркнул, что сейчас частные инвесторы являются ключевым драйвером развития рынка, однако ВТБ ожидает и усиления роли институциональных игроков, включая зарубежных. «Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями»,— отметил Сергейчук.

Американский производитель чипов Marvell покупает ИИ-стартап Celestial за $3,25 млрд. Эта сумма может быть увеличена до $5,5 млрд, если Celestial достигнет определенных целей по выручке, будучи уже подразделением Marvell. Акции американского производителя чипов после объявления о сделке и публикации финансового отчета за третий квартал выросли в цене на 13%.

Акции владельца Zara и Bershka достигли девятимесячного максимума после отчета. Последний оказался лучше прогноза аналитиков. Акции торгуются на уровне €53. Выручка Inditex выросла по итогам третьего квартала на 4,9%, до €9,8 млрд. Владелец сетей магазинов отдельно отметил удачный старт зимнего сезона.