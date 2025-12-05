Айша Адалова из маленького дагестанского села Новолакское готовится к операции, без которой ей грозит глубокая инвалидность. Девочка родилась с патологией кишечника и множественными деформациями костей черепа, перенесла долгое лечение и несколько операций. Сейчас ей необходима операция на черепе, которая подарит другую жизнь и позволит нормально развиваться. Но этого может не случиться, если мы не поможем с оплатой. У родителей Айши, воспитывающих четверых детей, денег, чтобы продолжить лечение, совсем не осталось.

Каждое утро у Айши, которая просыпается и вскакивает с кровати раньше всех, в голове вихрем проносится миллион разных мыслей. Мама Салтанат называет дочку «модница-огородница». Первым делом Айша открывает шкафчик и минуту размышляет: а что бы такое сегодня надеть — мягкий бархатный костюмчик или любимое красное в белый горошек платье с Микки Маусом? Ни то ни другое. Сегодня она наденет старый сарафанчик, который носила ее сестренка Асия. Айша часто носит ее кофточки и платья, как это принято в многодетных семьях.

Они двойняшки. Асия младше Айши на три минуты, зато крупнее — весит на целых 4 кг больше. И это неудивительно, ведь треть жизни Айша провела на больничных койках.

— Живая, и слава Богу,— говорят родственники, глядя на девочку.

— Выжившая,— поправляет мама.— Ее имя значит «выжившая».

Айша не любит гулять. Когда мама говорит: «Пойдем погуляем», у девочки сразу портится настроение. Ничем хорошим это обычно не заканчивается: уколы, наркоз, операционный стол, реанимация. Уж она-то знает! За два года жизни перенесла несколько операций на кишечнике и черепе. Поэтому лучше сидеть дома. Рисовать, лепить с мамой манты и играть с сестрой в куклы, строить для них дома из кубиков.

Когда родители давали Айше имя, они даже не подозревали, что попали в самую точку: первое время девочке приходилось выживать в буквальном смысле.

— Я сразу заметила, что голова у дочки какой-то странной формы: заостренная спереди, скошенная сзади. На темечке как будто продавлена внутрь. Но в роддоме успокоили: «Череп деформировался из-за положения ребенка во время беременности, все выправится в ближайшее время»,— рассказывает Салтанат.

Недоношенные двойняшки лежали в отделении патологии, когда маме сообщили, что у Айши вздулся живот, появилась рвота. «Что с ней?» — спросила мама. «Какая-то патология кишечника»,— ответила медсестра.

Айше поставили диагноз «болезнь Гиршпрунга» — отсутствие нервных клеток, регулирующих продвижение пищи в кишечнике. Врачам пришлось удалить неработающую часть кишки.

Дома Айша, в отличие от сестры, не сидела, не ползала и даже не пыталась перевернуться. И почти не говорила: в девять месяцев сказала слово «мама» — и вновь замолчала. Вопреки уверениям докторов, форма головы у нее не выправилась, стало только хуже.

— В год сделали компьютерную томографию черепа и МРТ головного мозга,— говорит Салтанат.— Результаты ужаснули: оказалось, что у дочки раньше времени срослись все кости черепа — они намертво зажали мозг и не давали ему расти. Врачи сказали: если мы не сделаем операцию, Айша потеряет слух, зрение, перестанет узнавать родных.

Год назад в московской клинике провели реконструкцию лобно-глазничной части черепа.

— У дочки началась новая жизнь! — радуется Салтанат.— Айша практически догнала Асию по развитию: рисует, лепит, говорит целыми предложениями. А аппетит какой!

Из-за Айши вся семья перебралась в Махачкалу и живет у родственников, чтобы быть поближе к врачам, которые наблюдают девочку. Семья очень хочет вернуться домой, в родное село, только пока это невозможно. Айше нужна еще одна операция — на затылочной области головы. Провести ее должны в Москве в декабре. Но все упирается в деньги.

К слову, имя Айша переводится как «выжившая» только на родине девочки. В переводе с арабского Айша — «процветающая», «полная энергии», «деятельная» и «удачливая». Очень хочется, чтобы она такой и была в жизни. Давайте ей поможем!

Для спасения Айши Адаловой не хватает 852 500 руб. Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Айши сложная врожденная деформация черепа. В ноябре прошлого года мы провели первый этап хирургического лечения — реконструкцию лобно-глазничного комплекса, в результате лоб девочки приобрел более правильную форму. Но проблемы остаются: преждевременно сросшиеся кости черепа сдавливают мозг, не дают ему расти. Необходимо провести второй этап лечения — выдвижение костей теменно-затылочной области с установкой дистракционных аппаратов. Прогноз благоприятный, операция позволит Айше нормально расти и развиваться». Стоимость операции 1 699 500 руб. Салман Салманов внес 563 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 263 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 852 500 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Айшу Адалову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Айши — Салтанат Айгубовны Гаджиевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Дагестан