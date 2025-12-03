Пашинян: переговоры по Карабаху лишали Армению независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговорный процесс по вопросу Нагорного Карабаха, который длился не одно десятилетие, был нацелен не на поиск проблемы. По его словам, обсуждения были направлены на то, чтобы держать Армению «в ловушке» и не дать ей стать независимым государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«И те опасения, которые высказываются, или те формулировки, которые звучат в патриотическом ракурсе, говорят совсем о другом. Они говорят о возвращении Армении в ловушку, а не о чем-либо другом. Сегодня мы являемся государством в большей степени, чем когда-либо, мы суверенны, как никогда, мы независимы, как никогда. Сегодня Республика Армения переживает самый многообещающий и самый перспективный период за последние 500 лет своей истории. Никогда прежде у нас не было такого уровня уверенности в будущем»,— заявил Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте (цитата по ArmenPress).

В сентябре армянский премьер заявил, что в деятельности Минской группы ОБСЕ, цель которой заключалась в решении конфликта в Нагорном Карабахе, никогда не было ничего полезного. Этот формат только затягивал решение ситуации, говорил господин Пашинян. Россия была сопредседателем Минской группы.

В 2023 году в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом. Для заключения мирного договора с Ереваном Баку потребовал ликвидировать Минскую группу ОБСЕ, поскольку в нынешних условиях формат потерял актуальность. ОБСЕ закрыла группу по запросу Еревана и Баку. Россия сочла это решение обоснованным «ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе».

Лусине Баласян