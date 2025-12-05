Для спасения Айши Адаловой не хватает 852 500 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Айши сложная врожденная деформация черепа. В ноябре прошлого года мы провели первый этап хирургического лечения — реконструкцию лобно-глазничного комплекса, в результате лоб девочки приобрел более правильную форму. Но проблемы остаются: преждевременно сросшиеся кости черепа сдавливают мозг, не дают ему расти. Необходимо провести второй этап лечения — выдвижение костей теменно-затылочной области с установкой дистракционных аппаратов. Прогноз благоприятный, операция позволит Айше нормально расти и развиваться».

Стоимость операции 1 699 500 руб. Салман Салманов внес 563 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 263 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 852 500 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Айшу Адалову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Айши — Салтанат Айгубовны Гаджиевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).