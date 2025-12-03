В Воронежской области приостановили работу птицефабрики

Аннинский райсуд в Воронежской области приостановил работу местной птицефабрики на десять дней из-за нарушений санитарных норм (ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ, максимальное наказание для индивидуальных предпринимателей — приостановление деятельности на срок до 90 суток). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на предприятии, которое принадлежит индивидуальной предпринимательнице (ИП) Наталии Дорофеевой, не проводился производственный контроль, дератизация и дезинфекция помещений, а у работников отсутствовали медицинские книжки. Кроме того, в одном из цехов выявлены повреждения стен и пола.

По данным Rusprofile.ru, Наталия Дорофеева зарегистрировала ИП в Аннинском районе Воронежской области в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Также она — директор и совладелец (20%) местного же ООО «Экоптица». Еще по 40% принадлежат Светлане Шинкаренко и Владимиру Дорофееву. Компания также была учреждена в Аннинском районе Воронежской области для разведения сельскохозяйственной птицы. По итогам 2024 года она выручила 1,3 млн руб. и получила чистую прибыль 635 тыс. руб. Кроме того, госпожа Шинкаренко владеет зарегистрированной в Новоусманском районе Воронежской области птицефабрикой ООО «Виктория».

За первые девять месяцев 2025 года производство яиц в Воронежской области увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Егор Одегов