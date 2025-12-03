Въезду поднимают цену

Визы в Египет подорожали почти вдвое. Если раньше за въезд в страну брали $25, то теперь — $45. В остальном правила не поменялись: визу по-прежнему выдают по прибытии в аэропорту. Также ее можно оформить заранее и получить в электронном виде. Согласно опросу, который провела Ассоциациия туроператоров России, из-за повышения сборов около половины респондентов готовы отказаться от посещения Египта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Наиболее болезненно такое подорожание воспринимают те, кто предпочитают семейный отдых, говорит независимый travel-аналитик Игорь Блинов: «Любое повышение сказывается на снижении спроса более или менее заметно. Все зависит от ситуации, так же как и коррекция стоимости вниз или снижение курса доллара увеличивают спрос. Когда человек летит отдыхать один, казалось бы, $20-25 — это разница не такая существенная, порядка 1,5-2 тыс. руб. Когда летит семья из четырех или пяти человек, что очень часто бывает, соответственно, разница существенная.

Рост стоимости отдыха в сезон и увеличение цены въездной визы, естественно, многих людей заставляют задуматься, может быть, выбрать что-то более доступное, более комфортное по стоимости. Конечно, это коснется, я думаю, межсезонья, когда спрос на отдых находится на минимуме. Например, когда зимние каникулы заканчиваются, майские еще не наступили. В этот период Египет, конечно, может не добрать туристов. На новогодние праздники 90% путевок оплачены заранее, поэтому сейчас у туристов нет другого выхода, придется доплачивать».

Но с таким мнением согласны не все опрошенные “Ъ FM” эксперты. Египет ничем не рискует, повышая цены на визы, заместитель председателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Обычно все-таки стоимость визы не так велика по сравнению со стоимостью поездки и не так сильно влияет. Определенный спад, наверное, будет среди самой бюджетной клиентуры, но, скорее всего, незначительный. Я думаю, чисто психологически через пару месяцев все забудут, сколько раньше платили, и будут платить уже по-новому.

Если говорить про зиму, то альтернатив Египту фактически нет, потому что, во-первых, прямой перелет, во-вторых, достаточно недорогое направление. Скажем, Турция, которая могла бы стать альтернативой в позднее весеннее и летне-осеннее время, зимой альтернативой не является. Таиланд, Вьетнам или Хайнань тоже не могут быть альтернативой, потому что лететь намного дальше. В страны Ближнего Востока, такие как Эмираты Арабские или Оман, хотя лететь примерно столько же, но стоит это дороже, как и цены на месте».

В самом Египте опасаются последствий повышения визовых сборов. Местная федерация палат по вопросам туризма уже обратилась к высшему руководству страны с просьбой отменить это решение. В организации считают, что теперь позиции Египта на мировом travel-рынке могут существенно пошатнуться.

Никита Путятин