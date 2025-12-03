Ушаков: у Путина на декабрь запланирована серия международных контактов

У президента России Владимира Путина запланирована серия международных контактов в текущем месяце. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Помимо этого визита (в Индию.— "Ъ") еще будет несколько международных контактов в пределах декабря, до традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ»,— сказал Юрий Ушаков.

Ожидается, что Владимир Путин проведет встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто во время его визита в Москву. 12 декабря российский лидер посетит Туркменистан. А с лидерами СНГ он встретится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге.

Анастасия Домбицкая