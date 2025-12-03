Русский дом в Кишиневе не получил от Молдавии уведомления о закрытии

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, который молдавские власти решили закрыть, до сих пор не получил уведомления от властей республики по этому поводу. Об этом «Ъ» заявили в пресс-службе Россотрудничества. Как пояснили в организации, молдавская сторона отказывается от диалога, но Русский дом в столице Молдавии по-прежнему продолжает работать.

«Молдавскими властями до настоящего времени так и не было приведено вразумительных фактов деструктивной деятельности РЦНК, лишь вздорные голословные обвинения, что наш Русский дом занимается шпионажем. Убеждены, что решение о непродлении действия соглашения, если оно будет окончательно принято, не будет способствовать развитию межкультурного диалога между странами»,— заявили в Россотрудничестве. «Официального уведомления о принятых решениях на этот счет до настоящего момента от молдавской стороны не получали. В этой связи РЦНК в Кишиневе продолжает свою работу»,— подчеркнули в организации.

27 ноября 57 депутатов парламента Молдавии проголосовали за денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, подписанного в 1998 году. На базе именно этого соглашения в феврале 2009 года в Кишиневе был открыт Российский центр науки и культуры. Решение о денонсации одобрила президент Молдавии Майя Санду.

Законопроект о денонсации был разработан Минкультом Молдавии по запросу МИД республики. Авторы инициативы поясняли, что соглашение между странами может использоваться Россией «как инструмент для продвижения искажаемой информации», а также угрожать информационной безопасности Молдавии.

Основные направления деятельности Русского дома — продвижение русской культуры, российского образования и науки; укрепление позиций русского языка; общественная дипломатия; сохранение историко-мемориального наследия. В центре проходят выставки, концерты, литературные вечера, кинопоказы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Молдавия взялась за зачистку российских нарративов».

Лусине Баласян