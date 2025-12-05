Будет донор у Милены Дьяконовой!

28 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Адыгея» мы рассказали историю двухлетней Милены Дьяконовой из Адыгеи («Новые клетки для Милены», Алексей Каменский). У девочки острый лимфобластный лейкоз, высокий риск рецидива. Единственный шанс на спасение — трансплантация костного мозга от неродственного донора. Но оплата его подготовки, забора костного мозга и доставки трансплантата семье Милены не по силам. Кроме того, для предотвращения опасных осложнений девочке требуются дорогие лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 662 233 руб.) собрана. Родители Милены благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Милена Дьяконова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Милена Дьяконова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 28 ноября 9145 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Адыгея», «Ставрополье», «Чита», «Нижний Новгород» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 49 компаний исчерпывающе помогли 78 детям, собрано 42 855 636 руб.