Из свежей почты

Ваня Попов, 8 лет, расстройство аутистического спектра, требуется курсовое лечение. 218 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 34 тыс. руб.

Ваня появился на свет в тяжелых родах. Развивался по возрасту, но в год и два месяца вдруг перестал откликаться на имя, смотреть в глаза, потерял интерес к игрушкам. К трем годам речь так и не появилась. Лечение не дало особого эффекта. Сын общался жестами, проявлял агрессию. Мы возили его в разные медцентры, и наконец появились результаты. Ваня стал лучше понимать речь, произносит слова и короткие фразы. Лечение надо продолжать, и сейчас нас ждут в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Но нам не собрать деньги на оплату терапии, помогите! Елена Попова, Республика Коми

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Ване рекомендовано лечение, направленное на коррекцию поведения, развитие собственной речи и понимания обращенной речи».

Артем Лабзов, 12 лет, синдром 1–2-й жаберных дуг, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 183 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Общество помощи русским детям внесло 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 36 тыс. руб.

Сын родился без левого глаза, в три месяца ему установили протез, который регулярно меняли. По мере роста Артема стала заметна асимметрия лица, подбородок ушел в левую сторону, прикус был нарушен. В 2023 году мы узнали, что у него редкий синдром, при котором неправильно развиваются кости лица. Нам сказали, что потребуется операция на челюсти, но сначала нужно провести ортодонтию. Мы начали ее при поддержке Русфонда. Врачам удалось расширить челюсти, развернуть зубы в правильное положение. Но лечение еще не окончено, помогите с оплатой! Дарья Ефремова, Владимирская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Необходимо провести нивелирование, расширение зубных рядов, создать щель между фронтальной группой зубов верхнего и нижнего зубных рядов».

Костя Васильев, 12 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет лекарство. 175 550 руб.

Внимание! Цена лекарства 304 550 руб. ООО «ОЗЭУ» внесло 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 29 тыс. руб.

Три года назад сыну поставили страшный диагноз: рак крови. Лечение шло очень тяжело, с осложнениями, но все-таки удалось достичь ремиссии. Однако в августе этого года возник рецидив. Костя снова стал проходить химиотерапию, на этот раз высокодозную. Сыну нужно принимать дорогой препарат, чтобы избежать тяжелых токсических реакций на химиопрепараты, но его нет в больнице. Сама я купить лекарство не могу — мужа недавно не стало, воспитываю двоих сыновей. Помогите! Евгения Сафонова, Ставропольский край

Гематолог Краевой детской клинической больницы Инна Стременкова (Ставрополь): «Применение химиопрепаратов может вызвать у Кости геморрагический цистит. Для его предотвращения необходим препарат месна».

Игорь Дорошкевич, 8 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 152 717 руб.

Внимание! Цена обследования 600 717 руб. Наргиз Салманова внесла 300 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 28 тыс. руб.

У Игоря сразу после рождения выявили хроническую почечную недостаточность. В полтора года состояние резко ухудшилось, начали проводить диализ. В три состоялась пересадка донорской почки, после нее сын начал хорошо расти и развиваться. По жизненным показаниям Игорю надо постоянно принимать препараты против отторжения почки и сдавать анализы. Также по графику проводится биопсия трансплантата. Все эти обследования нужно проходить в клинике, врачи которой знают особенности здоровья Игоря. Мы благодарны Русфонду за оплату предыдущего обследования и сейчас вновь обращаемся за помощью. Не откажите! Елена Дорошкевич, Тверская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «В нашей клинике обследования проводятся в течение нескольких часов, без госпитализаций. Это позволяет Игорю не отставать в учебе и при малейших признаках неблагополучия получать своевременную помощь».

