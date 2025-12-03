Воронежский суд ужесточил до десяти лет приговор американцу Роберту Гилману

Центральный райсуд Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману за дезорганизацию деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники, знакомые с результатами сегодняшнего судебного заседания, с учетом ранее вынесенных приговоров его наказание было ужесточено до 10 лет колонии строгого режима.

Судебное заседание сегодня впервые проходило в выездном режиме. В его ходе состоялись прения. Заседание проходило в следственном изоляторе.

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американец, которого сняли с поезда за пьяный дебош, ударил представителя УМВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в ИК №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Позже срок увеличили на год.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», гражданин США признал вину в преступлениях и заявил, что раскаивается. Он объяснил, что поднял руку на конвоиров, так как хотел остаться в СИЗО в Воронеже, где он получает посылки от родственников. Также на одном из заседаний он заявил, что надеется на обмен.

После последнего публичного заседания «Ъ-Черноземье» сделал запрос в пресс-службу посольства США в Москве с просьбой прокомментировать позицию по уголовному делу Роберта Гилмана. В ответе посольство заявило, что серьезно относится к своему обязательству помогать гражданам США за рубежом и продолжит внимательно следить за делом Гилмана.

Владимир Зоркий