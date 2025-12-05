Другой ракурс

В Москве, в Саду имени Баумана до 15 декабря работает фотовыставка Русфонда «Помогаем помогать». Это визуальный итог просветительского проекта «Обратная сторона благотворительности», над которым Русфонд работал в 2025 году на средства гранта мэра Москвы — 2,19 млн руб.

Проект, как и выставка, ломает стереотипное представление о благотворительности как просто о сборе денег. Он посвящен системной, инфраструктурной работе столичных некоммерческих организаций и тому, как можно поддержать их, не ограничиваясь финансовыми пожертвованиями.

В фокусе выставки три организации. Много внимания и места уделяется Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальному РДКМ) — некоммерческому регистру, который вырос из программы помощи Русфонда и включает в себя почти треть всех потенциальных доноров России. Также в кадре — моменты из жизни АНО «Добрый дом», социальной гостиницы для родителей с тяжелобольными детьми, которые приезжают в Москву на лечение из отдаленных регионов. По сути, это действительно дом для многих, кто и не надеялся найти кров и поддержку в огромном чужом городе. Внимание зрителя привлекут и снимки с добродушными псами — сюжеты благотворительного центра «Собаки-помощники».

— Наш проект «Обратная сторона благотворительности» включал в себя лекции для молодежи, студентов вузов и колледжей,— говорит руководитель спецпроектов Русфонда Людмила Геранина.— Посещая учебные заведения, встречаясь с юношами и девушками, я рассказывала им о благотворительных организациях и работе некоммерческого сектора в нашей стране. Мы показываем ту сторону благотворительности, которую обычно не видят. Кто-то считает, что НКО — это про перекладывание денег из одного кармана в другой. Однако в реальности это выстраивание сложной системы помощи, где каждый человек с любым уровнем возможностей может найти свою роль.

Автор снимков, представленных на выставке,— документальный фотограф Жанна Фашаян, которая постоянно сотрудничает с «Русфонд.Медиа» и другими СМИ социальной направленности. Ее кадры запечатлевают неуловимую субстанцию радости, которая возникает, когда помощь пришла вовремя.

На одной из самых ярких фотографий — трогательный момент первой встречи донора костного мозга Артема Осипенко и спасенного им шестилетнего Димы Палибина. Мальчик и мужчина веселятся в парке, как старые друзья. Снимок называется «Генетические близнецы» — с ним Национальный РДКМ в ноябре стал финалистом конкурса «Объективная благотворительность».

Кадр этот словно говорит зрителю: помощь не только денежный перевод, а осознанный шаг, личное действие, способное спасти жизнь незнакомцу, когда ты решаешь стать потенциальным донором костного мозга. Или помочь обустроиться в столице семье с больным ребенком из отдаленного региона — как делают волонтеры «Доброго дома». Или поучаствовать в уходе за собакой-терапевтом для детей с детским церебральным параличом или расстройством аутистического спектра — как добровольцы «Собак-помощников». И хотя такая помощь требует времени и сил, эффект от нее измерить невозможно — она не имеет цены.

Фотовыставка Русфонда в Саду Баумана — приглашение увидеть благотворительность с непривычного ракурса, с другой стороны и, может быть, найти в ней и свое место.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда