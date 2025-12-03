В школе олимпийского резерва закроют ресторан «Чугунок»

Как стало известно “Ъ”, на горнолыжном курорте в Ивановской области по иску прокуратуры будет закрыт ресторан «Чугунок». По данным ведомства, представители местной азербайджанской диаспоры незаконно арендовали для него помещения в школе олимпийского резерва.

Арбитражный суд Ивановской области рассмотрел иск региональной прокуратуры к ряду коммерческих организаций, арендовавших друг у друга помещение на окраине села Миловка Приволжского района, где расположен горнолыжный комплекс. В 2012 году автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №2» получило в управление часть нежилого здания площадью около 700 кв. м в Миловке. Изначально помещение предназначалось для магазина спортивных товаров, однако уже через год оно стало арендуемой площадкой для коммерческой организации, которая открыла там ресторан «Чугунок». Он находится в здании горнолыжного комплекса «Миловка» в Плёсе.

Договор аренды содержал условия, позволяющие передавать право субаренды, а также безвозмездно пользоваться помещением и переуступать права третьим лицам, а это, установила прокуратура, противоречит закону. Впоследствии различными юридическими лицами, связанными с представителями азербайджанской диаспоры региона, неоднократно происходила уступка прав аренды. В свою очередь, дальнейшие сделки по аренде госимущества коммерсантами осуществлялись без разрешения собственника, а первоначальная передача объекта на торгах прошла без необходимых конкурсных процедур. 3 декабря арбитраж, удовлетворив иск прокуратуры, признал все сделки с недвижимостью школы незаконными, вернув ее олимпийскому резерву. Ответчики собираются обжаловать судебное решение.

Николай Сергеев