Politico: ЕС внесет Россию в черный список отмывающих деньги стран

ЕС в ближайшее время внесет Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники и разрабатываемый документ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после начала боевых действий на Украине. Однако внести РФ в черный список не удалось из-за позиции стран группы БРИКС, отмечает Politico. Европейские законодатели неоднократно призывали Еврокомиссию сделать то, что не смогла FATF, указывает издание.

Теперь же у ЕС появилось собственное аналогичное ведомство — Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Оно будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года, говорится в публикации.

По словам источников, в состав исполнительного совета AMLA войдет высокопоставленный чиновник из Нидерландов Хенни Вербек-Кюстерс, бывший председатель Egmont Group — неформального объединения подразделений финансовой разведки стран мира. Голосование по его кандидатуре состоится 15 декабря.