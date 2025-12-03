В старой Москве почти закончилось жилье комфорт-класса

Доля доступных новостроек комфорт-класса в пределах старых границ Москвы упала до 16% в четвертом квартале 2025 года. Об этом сообщила руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева на конференции ИД «Коммерсантъ». Показатель стал минимальным за всю историю наблюдений. Застройщики переориентировались на более дорогие сегменты и вытеснили комфорт-класс за пределы МКАДа, добавила эксперт.

С 2022 году структура предложения в старой Москве сместилась к бизнес- и премиум-классу: доля сегментов на конец 2025 года выросла до 76%. Если три года назад покупатели предпочитали компактные лоты под льготную ипотеку, то сейчас профиль сместился к семейным форматам и более состоятельным клиентам. После введения ограничения на минимальную площадь в новых проектах средняя площадь квартир выросла до 57 кв. м.

«Застройщики стали более аккуратны в выводе новых проектов на рынок. После пика 2021 года девелоперы стали сокращать старты новых площадок. В 2025 году выход новых проектов сократился на 35%, а средняя экспозиция составила около 2 млн кв. м, вернувшись на уровень начала 2023 года»,— рассказала госпожа Ломтева.

За три квартала 2025 года девелоперы элитных новостроек смогли нарастить свою выручку всего на 6% год к году, до 335,3 млрд руб. Рост замедлился в сравнении с результатами первого квартала текущего года, когда выручка застройщиков выросла на 75% год к году, до 125,5 млрд руб. Снижение темпов роста связано с сокращением девелоперской активности в сегменте и переориентацией покупателей на вторичный высокобюджетный рынок.