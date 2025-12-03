Полотна Алишера Кушакова в ЖК «Русские сезоны»

Уже в следующем году завершится строительство ЖК «Русские сезоны» в самом центре Москвы. Одно из ключевых достоинств жилого комплекса — малоэтажное строительство. Из окон открывается восхитительный панорамный вид на Кремль, храм Христа Спасителя, купола церквей Замоскворечья, вокруг разбит французский парк с фонтанами. Интерьеры лобби и других общественных пространств украсят полотна художника Алишера Кушакова. Он родился в Узбекистане в 1988 году, после художественной школы и училища поступил в Британскую высшую школу дизайна в Москве. Поработав в дизайн-студиях и рекламных агентствах, в 2014 году принял решение уйти из сферы рекламы, чтобы полностью сосредоточиться на собственных живописных проектах. Многие его композиции построены вокруг женского тела и отличаются экспрессивной цветовой палитрой. Кушаков участвовал в групповых и персональных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, в нью-йоркской Art Expo, лондонской Through the eyes of Russia, в World Art Dubai.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Кушаков «Танец», 2022 год

Алишер Кушаков «Танец», 2022 год

