В Ульяновске снова появится полноценный военный вуз

Факультет Краснодарского летного училища в Ульяновске станет самостоятельным военным училищем летом следующего года. Об этом в среду сообщил губернатор Алексей Русских во время прямой линии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новое учебное заведение будет готовить до 2 тыс. летчиков для транспортной и стратегической авиации. Вопрос о размещении высшего военного летного училища в Ульяновске обсуждался в Министерстве обороны России около полутора лет. Изначально на базе бывшего технического училища был открыт факультет Краснодарского летного училища.

Ульяновск имеет хорошие авиационные традиции для развития этого направления. Именно здесь обучаются пилоты и авиадиспетчеры гражданской авиации, в вузах и на специализированных факультетах получают образование будущие авиационные инженеры-конструкторы и технологи, ульяновский самолетостроительный завод «Авистар» (филиал ПАО «Ил») выпускает новейшие модифицированные транспортные самолеты Ил-76МД-90А, также в Ульяновске базируется и полк ВТА.

До распада СССР в Ульяновске работали три высших военных учебных заведения. Ульяновское танковое училище функционировало до 1991 года. Ульяновское высшее военное инженерное училище связи закрылось в 2008 году. Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого расформировали в 2011 году.

Андрей Сазонов