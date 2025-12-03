«Это стало дорого и бессмысленно»

Интерес компаний к новогодним корпоративам упал почти на треть по сравнению с прошлым годом, данные агентства IBC Corporate Travel приводит “Ъ”. По словам экспертов, основная причина — общая тенденция к сокращению развлекательных бюджетов. При этом некоторые организации, не отказываясь от праздников полностью, переносят их на январь, когда цены становятся более приемлемыми.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” позвонил представителям бизнеса и узнал, планируют ли они в этом году проводить новогодний корпоратив:

Владелец и соучредитель компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Мы всегда проводим корпоратив в январе, декабрь — напряженный и рабочий месяц. Но пока еще этим не занимались, настроения нет особо. Это все стало так дорого и бессмысленно, что проще людям дополнительные премии выдать. Полноразмерный корпоратив с группой "ВИА Гра" и тоннами алкоголя как-то нет желания проводить. Окончательного решения нет пока. Можно много хорошего на эти деньги сделать для персонала». Глава компании Jacobson Partners Дмитрий Акопов: «Новый год мы отмечаем и считаем, что это неотъемлемая часть корпоративного сплочения команды. У нас ничего не изменилось. По-разному бывает, безусловно, это и совместная трапеза, и рестораны. О том, что не очень большие компании отменяют мероприятия, я слышал. Что касается крупных игроков, все равно новогодние праздники имеют место». Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян: «Корпоратива у нас не будет. Потому что, во-первых, очень много работы. Во-вторых, сотрудники раньше уезжают. Поэтому смысла никакого нет. Посидеть, пообщаться, но не более того. У нас небольшая компания, я знаю людей которые тоже не планируют делать какие-то большие мероприятия».

По данным исследования MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, 44% российских компаний сократили число корпоративов, проводимых за год.

Астон О'Салливан