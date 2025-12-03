CORE.XP: вакансия в московских ТЦ продолжит расти

Уровень вакансии в торговых центрах Москвы в 2026 году вырастет с 6,2% до 8,3%. Таким прогнозом поделился гендиректор CORE.XP Владимир Пинаев на конференции «Ъ». При этом доля свободных площадей в районных ТЦ может достичь 15%. Показатели растут из-за снижения оборотов розничной торговли и увеличения доли онлайн-покупок, добавил он.

По данным CORE.XP, в 2025 году количество иностранных брендов, вышедших в Россию, сократилось на 46% — с 24 до 13. Из них семь зашли напрямую, шесть — через локальных партнёров. По географии лидируют Европа (31%), Турция (31%) и Китай (23%). Одежда, обувь и аксессуары сохраняют первое место среди новых выходов (61%), но одновременно именно Fashion стал лидером по закрытиям: в III квартале 2025 года на него пришлось 50% всех закрытых точек.

Кризис на рынке торговой недвижимости серьезно осложнил поиск арендаторов для владельцев и операторов торгцентров, поэтому они вынуждены переоборудовать свои здания в склады. За январь—октябрь на российском рынке экспонировалось 587 тыс. кв. м такой недвижимости, за весь 2024 год этот показатель находился на уровне 94 тыс. кв. м. Ранее склады такого формата пользовались спросом в условиях дефицита классических логопарков, однако сейчас, когда вакансия на складском рынке значительно выросла, востребованность складов внутри торгцентров остается под вопросом.