Борца с коррупцией в Компартии Китая приговорили к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд китайской провинции Хубэй приговорил Ли Гана, который ранее возглавлял группу по контролю за дисциплиной и борьбе с коррупцией в ЦК КПК, к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 102 млн юаней ($14,4 млн). Суд также назначил ему штраф в размере 6 млн юаней (около $850 тыс.) и распорядился конфисковать имущество, нажитое незаконным путем.

Суд пришел к выводу, что Ли Ган с 1998 по 2024 год пользовался служебным положением, брал взятки в обмен на различные разрешения и контракты для бизнеса, право на покупку земельных участков, продвижение по службе и др. В этот период он занимал разные должности, в том числе был заместителем главы провинции Сычуань и начальником организационного отдела в правительстве провинции Юньнань. В последние годы перед арестом он курировал борьбу с коррупцией в ЦК КПК. Расследование в отношении господина Ли началось в 2024 году. В апреле текущего года он был арестован.

Коррупционеров в Китае часто приговаривают к смертной казни с отсрочкой исполнения. Сравнительно мягкое наказание объясняется тем, что Ли Ган раскаялся, сотрудничал со следствием, помог раскрыть другие коррупционные дела и добровольно еще до приговора вернул значительную часть присвоенных денег.

Яна Рождественская