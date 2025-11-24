В Курске на месте недостроя могут возвести гостинично-оздоровительный комплекс

На месте недостроенного торгово-развлекательного центра «ГриНН» на проспекте Клыкова в Курске планируется возвести гостинично-оздоровительный комплекс — концепцию подготовил собственник участка. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов.

По словам господина Осипова, комплекс будет состоять из пятизвездочной гостиницы на 100-130 номеров — заведений такого уровня в городе еще нет, — спа-центра, бизнес-центра с большим конференц-залом и других объектов. Срок реализации проекта — 3-3,5 года.

«Давайте обсудим предложения и представим их жителям. Собственник участка, он же инвестор, предполагает разместить там и торговые ряды. Все это должно быть достойно, цивилизованно, красиво. Лихие 90-е прошли»,— заметил губернатор Александр Хинштейн.

Торгово-развлекательный центр ГриНН на проспекте Клыкова начали строить в 2014 году. Предполагалось, что его площадь составит 140 тыс. кв. м. По проекту, он должен был включать два концертных зала на 2 тыс. и 900 мест. Завершить работы планировалось в середине 2015 года, но сооружение осталось недостроенным.

На той же планерке господин Хинштейн поручил создать архитектурно-градостроительный совет и сообщил, что готов его возглавить.

Юрий Голубь