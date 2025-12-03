Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин назвал бойцов СВО «не сказочными» героями для российской молодежи

Президент России Владимир Путин назвал жизнь участников боевых действий на Украине примером для всей России и, в частности, для молодежи. Об этом он сказал на церемонии вручения премии для НКО и волонтеров «Мы вместе».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать»,— сказал господин Путин. Российский президент отметил, что в программах помощи для участников СВО и их семей участвуют около 630 тыс. волонтеров.

В конце октября Владимир Путин приезжал в военный госпиталь им. П. В. Мандрыка, чтобы встретиться с военнослужащими. Там он назвал их истории из зоны боевых действий достойными экранизации. В пример он привел воспоминания военнослужащего о том, как его спасла икона. Президент пообещал «нацелить» творческих людей, чтобы они освещали подобные сюжеты.

