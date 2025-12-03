Путин назвал бойцов СВО «не сказочными» героями для российской молодежи

Президент России Владимир Путин назвал жизнь участников боевых действий на Украине примером для всей России и, в частности, для молодежи. Об этом он сказал на церемонии вручения премии для НКО и волонтеров «Мы вместе».

Президент России Владимир Путин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Это замечательный пример для всей страны, особенно для молодых людей, которые видят перед собой реальных, настоящих, не сказочных героев сегодняшнего дня, которые знают, что такое Родина, и знают, как ее защищать»,— сказал господин Путин. Российский президент отметил, что в программах помощи для участников СВО и их семей участвуют около 630 тыс. волонтеров.

В конце октября Владимир Путин приезжал в военный госпиталь им. П. В. Мандрыка, чтобы встретиться с военнослужащими. Там он назвал их истории из зоны боевых действий достойными экранизации. В пример он привел воспоминания военнослужащего о том, как его спасла икона. Президент пообещал «нацелить» творческих людей, чтобы они освещали подобные сюжеты.