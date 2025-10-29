Путин: история про икону, которая спасла бойцов СВО, подойдет для фильма

Президент России Владимир Путин сказал, что основой сюжетов новых фильмов могут стать истории из зоны боевых действий. В пример он привел воспоминания военнослужащего о том, как его спасла икона.

Во время встречи с военнослужащими в военном госпитале им. П. В. Мандрыка Владимир Путин поблагодарил участников военной операции за иконы, которые те подарили ему на день рождения. «Здесь следы от пуль, вошедшие в эти иконы, защитившие ваше здоровье, вашу жизнь»,— указал президент на одну из них (цитата по сайту Кремля)

Господин Путин пояснил, что он «посмотрел один из боев». «Почти километр, 700 с лишним метров пришлось ползком продвигаться, да еще впереди перед собой мины разминировать, которые были. Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера»,— добавил он.

Президент пообещал «нацелить» творческих людей, чтобы они освещали подобные истории. Владимир Путин также напомнил о подвигах военкоров, которые «от души, от сердца» могут рассказать, как воюют российские военнослужащие.