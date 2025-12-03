Politico: дело Могерини усугубит конфликт между фон дер Ляйен и Каллас

Дело о мошенничестве, в рамках которого была задержана бывший верховный представитель ЕС по международным делам Федерика Могерини, может обострить напряженные отношения между нынешней главой европейской дипломатии Каей Каллас и главой ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников в ЕС.

Фото: Kham / Reuters Федерика Могерини

Собеседники издания отметили, что второй фигурант дела, экс-генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино, возглавил директорат ЕК по Ближнему Востоку, Северной Африке и Персидскому заливу. Источники Politico полагают, что на госпожу фон дер Ляйен несправедливо возложат всю вину за скандал.

«Те, которым не нравится фон дер Ляйен, используют скандал против нее», — заявил один из собеседников издания. Politico отмечает, что если обвинения будут доказаны, это спровоцирует самый масштабный скандал после отставки в 1999 году ЕК во главе с Жаком Сантером из-за обвинений в финансовых махинациях.

