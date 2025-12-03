Центр винного туризма Winepark, расположенный на территории премиального крымского курорта «Мрия», в следующем году отметит пятилетие. Сейчас Winepark включает редкую для отрасли гравитационную винодельню, виноградник площадью 8 га, Винную башню высотой 54 м, винотеку, сыроварню, ресторан фермерской кухни WineKitchen и парящий мост. Здесь выращивают три сорта винограда и оливки, из которых изготавливают терруарные вина и масло, а также производят свой сыр. С момента основания в 2021 году Winepark успел стать одним из лидеров отрасли, успешно объединив современное виноделие, гастрономию, технологии и образовательные проекты и усиливая статус Крыма как одного из главных винодельческих регионов России. Гостей парка консультирует единственный в мире робот-сомелье, а нейросети участвуют в создании купажей. Также Winepark активно развивает собственный гастробренд «Гастрофактура». За неполные пять лет Winepark стал ярким центром событий, которые каждый год привлекают тысячи гостей: в заметные мероприятия превратились Winepark Fest, профессиональный «Салон вин» и местные стильные вечеринки. Высокой оценкой проекта стали его членство во Всемирной организации винного туризма и престижные международные и российские награды World Travel Awards, China Wine Competition, место в рейтинге Top100Wines. ru, премии Российской ассоциации сомелье и Ассоциации виноградарей и виноделов России.

