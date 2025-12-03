Politico: Еврокомиссия предложила выделить Украине €165 млрд из активов РФ

Европейская комиссия (ЕК) выступила с предложением предоставить Украине «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет денежной массы замороженных в Европе российских государственных активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документы ЕК.

Еврокомиссия предлагает покрыть €140 млрд за счет активов, хранящихся в депозитарии Euroclear в Бельгии, а оставшиеся €25 млрд — за счет средств на счетах частных банков.

Politico также указывает на возражения Бельгии относительно содержания разработанного ЕК документа. «Текст, который Комиссия представит сегодня, не разрешает наши опасения»,— приводит издание комментарий министра иностранных дел Бельгии Максима Прево журналистам в кулуарах заседания НАТО.

Репарационный кредит рассматривается как часть расширенного пакета финансовой помощи Украине на сумму до $210 млрд, который Европа планирует предоставить союзнику в ближайшие годы. Большую часть средств — €115 млрд — европейцы планируют направить на финансирование оборонной промышленности Украины. Еще €50 млрд — на покрытие бюджетных потребностей Киева. Оставшиеся €45 млрд из пакета будут использованы для погашения займа, который G7 предоставила Украине в 2024 году.

В бельгийском депозитарии Euroclear размещена большая часть заблокированных в ЕС активов России — €191 млрд. При обсуждении изъятия этих средств Бельгия потребовала от стран Евросоюза предоставить «юридически обязывающие, безусловные и безотзывные» гарантии по кредиту и распределить все правовые риски между странами объединения.

Анастасия Домбицкая