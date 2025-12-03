Глава «Ростелекома» заявил о планах вывода на биржу дочерней компании «Солар»

Совет директоров «Ростелекома» (MOEX: RTKM) принял решение о выводе на биржу дочерней компании «Солар». Предположительно первичное размещение акций (IPO) состоится в первом полугодии 2026 года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский

«Компания "Солар" — это несомненный лидер в области информационной безопасности»,— заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что несмотря на уже принятое решение о выводе «дочки», IPO состоится не раньше первого полугодия 2026 года. Точная дата неизвестна.

Господин Осеевский также анонсировал вывод на биржу еще одной дочерней компании «Ростелекома» — «РТК-ЦОД». По его словам, предприятие создано совместно с банком ВТБ. Как утверждает президент «Ростелекома», поскольку компания небольшая, совет директоров ориентируется на динамику ключевых ставок и состояние на денежном рынке.

«Солар» — российская компания, которая предоставляет услуги и сервисы в области информационной безопасности. Она специализируется на разработке ИБ-продуктов и подготовке ИБ-специалистов. ПАО «Ростелеком» владеет 100% акций «Солар» с 2018 года.