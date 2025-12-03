За год в Татарстане количество коррупционных преступлений выросло на 23%

В этом году в Татарстане зарегистрировано около 1,2 тыс. коррупционных преступлений, что на 23% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил заместитель прокурора республики Тимур Нуриев на пресс-конференции, посвященной итогам работы по противодействию коррупции.

Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по числу выявленных коррупционных преступлений в 2025 году. За Татарстаном в рейтинге следуют Башкортостан и Самарская область.

В производстве следственных органов сейчас находится более 40 уголовных дел о незаконном обогащении на специальной военной операции (СВО). Среди наиболее распространенных схем — получение взяток при прохождении военно-врачебной комиссии, хищения под видом поиска кандидатов для военной службы, а также фиктивные браки для получения выплат за погибших или раненых участников СВО.

Анна Кайдалова