Погибшего на турецком танкере российского моряка похоронили в Астрахани

Россиянина, погибшего на борту танкера Swanlake, перевезли домой и похоронили в Астрахани. Мужчина скончался в конце ноября в акватории Мраморного моря от отравления неизвестным веществом, сообщило РИА Новости.

Супруга погибшего рассказала, что транспортировку тела оплатила компания, груз которой перевозил танкер. У моряка осталось двое несовершеннолетних детей.

Ранее по решению прокуратуры Стамбула был задержан старший помощник капитана Swanlake. Он проходит по делу об отравлении астраханского моряка. По версии следствия, причина смерти — отравление химикатами при очистке резервуара. Два члена команды пытались помочь погибшему и тоже отравились. Позднее появилась информация, что в резервуаре в высокой концентрации содержались аммиак, сероводород и летучие органические соединения.

Марина Окорокова