К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник нравственной чистоты

Сегодня Церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем следующее событие. Родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, приводят Ее в Иерусалимский храм. Там совершается событие, невозможное для тех времен. Прежде нужно вспомнить, что Иоаким и Анна были бесплодными. Ребенок, который родился, Божия Матерь,— обетованный, долгожданный, вымоленный. Они приводят дочь ко главной святыне всего израильского народа — Иерусалимскому храму.

Протоиерей Михаил Потокин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Это обусловлено тем, что они понимают рождение Пресвятой Девы как дар Божий. Наверное, мы можем сказать это о каждом ребенке, который рождается в мир. И этот дар Божий они решили посвятить Богу. Они приводят Ее в Храм, чтобы Она прикоснулась к этой святыне — не более того. Чтобы подняться в Храм нужно было преодолеть 15 больших ступеней. В свое время израильские священнослужители, поднимаясь от одной ступени к другой, исполняли псалмы Давида. Это символизирует путь восхождения души к Богу, сопровождаемый молитвой. Это наша встреча с Богом, которая происходит в храме, когда душа стремится к Нему, как бы восходя по этим ступеням. Эти довольно высокие ступени маленький младенец Пресвятая Дева проходит Сама, без помощи взрослых. Такое малое чудо уже говорит нам о значении праздника — приходит не просто долгожданный ребенок, которого родители в знак благодарности приводят в Храм. Приходит Та, кто потом Сама станет Храмом. Восхождение, которое совершали священники, было для Нее естественным, соприродным, она должна быть там. Первосвященник Захария делает совершенно невероятное для ветхозаветного человека. Он вводит Пречистую Деву в Святая святых, самую важную часть храма, куда мог входить несколько раз в год только первосвященник.

О чем мы должны вспомнить в этот Праздник? В одном факте рождения человека сосредоточено огромное пространство жизни — его судьба, таланты, то, как и кем он будет, какие люди будут его окружать. Жизнь настолько сложная, что, хоть рождение и происходит с участием людей, мы понимаем всякое рождение как дарование от Бога. Это Его благословение, радость, любовь к людям. Поэтому всякое рождение должно сопровождаться благодарностью Тому, Кто дал эту жизнь. Человечество стремится к разным достижениям. Мы часто упоминаем людей, которые вышли на новый рубеж, открыли что-то новое для человечества, сделали важные свершения в культуре, науке, других областях. Мы говорим, что эти люди определяют моменты развития человечества в целом. С них мы берем пример.

Но есть еще одно достижение, про которое почему-то мы почти не говорим. Одно из самых сложных достижений в жизни человека — чистота нравственной жизни. Часто мы об этом не слышим, потому что, как говорят святые отцы, истинная праведность зачастую проходит по жизни незамеченной. И, действительно, мы стараемся, чтобы нашими обычными достижениями восхищались все. В то время как подлинная нравственность подразумевает соединение со смирением, это сокровенные труды. Но оно тоже является достижением. Тот, кто хотя бы немного пробовал побороть в себе вредные мысли, пожелания, понимает, каким трудом достигается подлинная нравственная чистота.

Мы восхваляем Пречистую Деву не только как Богоотроковицу, через Которую воплотился Бог. Богородица прославляется через введение Ее во храм, потому что Она станет образцом нравственной чистоты и смирения, тех качеств и свойств души человека, которые связаны с нашей совестью, с нашим пониманием жизни, с нашей человечностью. Она Сама воплотит эти качества в Своей жизни. Церковь прославляет Богородицу, как Ту, что выше Херувимов и Серафимов — бесплотных Сил, служащих Богу. Это тоже достижение, к которому можно стремиться, это то, к чему нас призывает Бог. В детстве, особенно в младенчестве, когда нет неправильных мыслей и желаний, человек носит этот образ нравственной чистоты в себе. В лицах младенцев мы видим удивительную естественную красоту, которая сочетается с красотой души человека, который еще не прикоснулся к греху, неправде, к тому, что против нашей духовной природы. Даже их внешность хранит образ чистоты. Эта прекрасная человеческая природа, призванная к нравственной чистоте, прославляется в Божией Матери как Одной из высочайших достижений всего человеческого рода. Имея свободу приумножить этот дар или потерять его, мы благодарим Бога и просим, чтобы этот идеал нравственной чистоты всегда сохранялся в нас.

Михаил Потокин, протоиерей, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата