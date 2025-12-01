Банк России решил открыть представительства еще в нескольких странах

Представительство Банка России в Индии начнет работу в ближайшее время, сообщил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. По его словам, ЦБ рассматривает открытие представительств еще в нескольких странах.

Представительство в Индии будет находиться в Мумбаи. Оно не будет большим по составу, отметил господин Чистюхин. Работа представительства будет охватывать все вопросы, которыми занимается Банк России.

«Взаимодействие (с Индией.— “Ъ”) идет по совершенно широкому кругу вопросов, начиная от традиционно актуальных сейчас расчетов, заканчивая зеленой экономикой, вопросами финансовой грамотности»,— сказал зампред Центробанка журналистам (цитата по ТАСС).

Сейчас у регулятора одно зарубежное представительство — в Китае. Оно открылось в 2017 году. Представительство «показало свою максимальную эффективность», отметил зампред Банка России. Цель зарубежных представительств — наладить прямой контакт с участниками финансового рынка других стран, «чтобы наилучшим образом доносить свои мысли, позиции, запросы», добавил Владимир Чистюхин.

Опрошенные «Ъ» эксперты называли решение ЦБ открыть представительство в Индии «логичным шагом в условиях интенсивного наращивания российско-индийских экономических связей».

