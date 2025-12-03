Прокуратура попросила увеличить до 15 лет срок писателю-иноагенту Акунину

Гособвинение попросило увеличить на год срок заключения для писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили, объявлен иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Летом он был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

3 декабря в суде прокурор попросил также признать писателя виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и назначить «путем полного присоединения по первому приговору окончательно на срок 15 лет колонии строгого режима» (цитата по ТАСС).

Обвинительное заключение по делу (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) прокуратура утвердила в октябре. Ведомство указывало, что в течение года писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ).