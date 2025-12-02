Первого заместителя мэра Сергея Егорова задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 2 декабря по подозрению в превышении полномочий силовики задержали первого заместителя мэра города Сергея Егорова. Об этом сообщает ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Как выяснил «Ъ-Приволжье», днем этого же дня силовики работали на третьем этаже администрации города, где находятся кабинеты мэра и его заместителей.

В мэрии города официально факт задержания чиновника не подтвердили, отметив только, что «администрация города оказывает необходимое содействие правоохранительным органам, которые обладают всей информацией по сложившейся ситуации».

Сергей Егоров начал работу в мэрии в 2007 года в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. С сентября 2022 года исполнял обязанности первого заместителя главы администрации. В августе 2025 года официально был назначен первым заместителем главы администрации.

На этом посту он сменил Илью Штокмана, который в 2022 году ушел на СВО, а после возвращения был арестован по подозрению в получении взятки.

Андрей Репин