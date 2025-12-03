ВТБ: крупные банки станут «операционными системами» экономики будущего

В течение ближайших десяти лет крупные российские банки превратятся в «операционные системы» экономики и станут ключевыми проводниками внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Средин на инвестфоруме банка «Россия зовет!».

По словам господина Средина, ИИ уже применяют в персональных предложениях и скоринге, а далее он будет глубже интегрироваться в операционную деятельность компаний — от прогнозирования спроса и оптимизации запасов до динамического ценообразования и управления рисками в реальном времени.

Финансовые институты, отметил вице-президент ВТБ, смогут помогать компаниям автоматизировать цепочки поставок, казначейские функции и управление ликвидностью, а также развивать «умные» контракты на базе распределенных реестров. Все это приведет к формированию гибридной и многослойной финансовой системы будущего, где государственные платежные решения будут сосуществовать с децентрализованными сетями, цифровыми валютами и токенизированными активами.

В таком устройстве, подчеркнул господин Средин, роль крупного банка будет заключаться не в монополии на инфраструктуру, а в «оркестровке» — объединении государственных и частных платежных сервисов, традиционных рынков капитала и «финансового интернета», обеспечивая единые правила, защиту клиентов и устойчивость системы.