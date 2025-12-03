В Астрахани вынесли очередной приговор по делу о реконструкции КРК «Октябрь»

Кировский районный суд Астрахани огласил приговор бывшему заместителю директора ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» Станиславу Зырину. Суд признал его виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ.

По данным суда, экс-чиновник получил взятку в 500 тыс. руб. от представителя компании-подрядчика. Взятку дали за покровительство при строительном контроле во время реконструкции КРК «Октябрь». Станислав Зырин потратил полученные деньги по своему усмотрению. Госконтракт на работы по объекту заключили между региональным УКС и московской строительной компанией ООО «Стройресурс».

Суд приговорил бывшего чиновника к 4,5 годам в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 5 млн руб. и запретил на пять лет работать в госструктурах. Приговор еще не вступил в силу. Защита Зырина подал жалобу.

Реконструкцию астраханского кинотеатра «Октябрь» начали в сентябре 2022 года. За три месяца до этого региональное УКС заключило контракт с ООО «Стройресурс» на 1,04 млрд руб. Объект планировали сдать в конце 2024 года. Но в октябре 2024 года в астраханском минстрое сообщили, что сроки сдвигаются из-за скрытых дефектов и разрушения строительных конструкций. В конце 2024 года стоимость работ по реконструкции выросла до 3 млрд руб. Дополнительное соглашение перенесло срок сдачи «Октября» на конец 2026 года. В сентябре этого года ФНС подала иск в Арбитражный суд Москвы. Налоговая служба требует признать компанию-подрядчика банкротом.

Марина Окорокова