Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как мастерская Monte Tuning из Черногории поработала над Ford Cougar и как этот опыт можно использовать в России.

Журналисты издания Carscoops обнаружили на одном из хорватских сайтов о продаже транспортных средств с пробегом необычный автомобиль. Выглядит он как японский спорткар Nissan GT-R, хотя на самом деле таковым не является, и продавец этого не скрывает. Это проект по переделке машины, осуществленный мастерской Monte Tuning из Черногории. За основу был взят выпущенный четверть века назад автомобиль Ford Cougar. Это купе, то есть не будем путать его с кроссовером Ford Kuga, который не только успешно у нас продавался, но и даже производился на заводе в Елабуге.

Если судить по фотографиям, реплика исполнена весьма качественно и очень похожа на оригинальный спорткар от Nissan. Ее выдают разве что форма дверей, наклон передних стоек и форма крыши. Силовой агрегат, разумеется, оставлен «фордовский». Это бензиновый V6 рабочим объемом 2,5 л., развивающий 170 л.с. Коробка — 5-ступенчатая «механика», привод передний. У реплики новые диски с шинами Pirelli, светодиодная оптика, камера заднего вида и парктрониками, климатическая установка и прочие опции, которых не было у оригинального Ford Cougar.

У самой первой версии Nissan GT-R R35, которую копирует этот проект, турбированный V6 объемом 3,8 л. выдает 480 л.с. Спорткар имел одну из самых совершенных систем полного привода, разработанных к 2007 году, но и стоит он будь здоров. А за черногорскую реплику просят всего €7,5 тыс. Почему мы обратили внимание на этот проект? С 1 декабря в России начали действовать новые правила расчета утильсбора на автомобили, ввезенные из-за рубежа, которые, по сути, превратили этот ввоз в дело, мягко говоря, нерентабельное и неразумное. За BMW M5, например, придется заплатить 4 млн руб. того самого утиля. Выход — в переделке по «черногорскому» способу, который позволит за не слишком большие деньги произвести впечатление на соседей по транспортному потоку. Берем Changan Uni-V и делаем из него Audi RS7.

