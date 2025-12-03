Гибкий престиж

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о конкурентной борьбе вендоров на рынке складных смартфонов из трех частей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Samsung представила накануне свой складной смартфон из трех частей — Galaxy Z TriFold. Новинка прервала чистую монополию Huawei в текущем форм-факторе, за плечами которого уже две итерации. Вообще, в сфере складных смартфонов гонка вооружений между китайским и корейским вендорами, пожалуй, ключевая и самая яростная. Чего в этом противостоянии больше — борьбы за престиж или потребительского спроса? По данным Market Report Analytics, от общего числа всех проданных смартфонов в мире продажи складных устройств к концу третьего квартала этого года составили около 3%. При этом поставки такой электроники растут примерно на 35% в год, одновременно генерируя более высокий доход на единицу. Ведь средняя стоимость складного смартфона превышает цену традиционного в два-три раза. Информация аналитиков показывает, что устройства с гнущимися экранами хотя и остаются нишевыми, сегмент их стремительно растет. Особенно это выражено в Китае. Полагаю, в том числе поэтому к концу первого квартала этого года Huawei перехватила первенство у Samsung, нарастив показатели своей доли на глобальном рынке до 48%.

Версии трифолдов ожидаемо еще экзотичнее и дороже для потребителя, но и дают самое острое ощущение высоких технологий в своих руках. Для новинки Samsung это в первую очередь, конечно, гибкий дисплей, который складывается по двум вертикальным осям вовнутрь: один крайний на среднюю часть и сверху них оставшийся второй крайний — как буклет. Кроме основного 10-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X пиковой яркостью 1600 нит и частотой до 120 Гц, есть еще внешний. С такой же частотой, диагональю 6,5 дюймов и яркостью 2600 нит. Другими словами, форма устройства обязала Samsung добавить еще один дисплей. В то время как Z-образное решение Huawei позволяет обойтись различными вариантами одного и того же большого экрана. Подразумеваю, что прямо копировать некоторые решения конкурента южнокорейский вендор не желает. Но, кроме того, что так называемая гармошка или сгибание сначала в одном направлении, а потом в другом — это рациональный инженерный подход, он еще и здорово укладывается в нейминг. Ведь складные устройства Samsung — это линейка с индексом Z. В любом случае, конкуренция у трифолдов пока слабая. Впереди ожидаются аналоги от Xiaomi, TCL и Oppo. А в следующем году на рынке складных устройств должна дебютировать еще и Apple.

Александр Леви