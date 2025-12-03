Костин анекдотом про семечки прокомментировал спор банков и маркетплейсов

Ни в одной стране мира маркетплейсам не разрешили создавать свои банки, потому что каждый должен заниматься своим делом. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на форуме банка «Россия зовет!».

Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

Ситуацию вокруг банков и маркетплейсов господин Костин проиллюстрировал анекдотом. «Нищий семечками торгует, у него другой нищий доллар попросил, а он говорит: "У меня договор с Bank of New York, я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь, в принципе, у каждого своя роль должна быть»,— рассказал банкир в интервью РБК-ТВ.

Глава ВТБ назвал недобросовестной конкуренцией и неравными условиями скидки на товары, если покупатель платит за них картой маркетплейса. Никакой кешбэк, по его словам, эту «маркетинговую механику» не заменит.

Андрей Костин подчеркнул, что банки невраждебны по отношению к коллегам из маркетплейсов. Он предложил Банку России отрегулировать этот процесс, а выяснение отношений через прессу счел не самым лучшим способом решения вопроса.

Руководители пяти крупнейших банков России направили обращение в Госдуму с предложением запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и менять цены в зависимости от того, какой картой платит за товар покупатель. Маркетплейсы назвали инициативу абсурдной. По словам основательницы Wildberries Татьяны Ким, кредитные организации атаковали маркетплейсы из-за желания снизить собственные затраты.

