«Зимнее яйцо» Фаберже продано за рекордные 22,9 млн фунтов

Одно из самых знаменитых произведений фирмы Карла Фаберже — «Зимнее яйцо» — продано на торгах аукционного дома Christie’s почти за £23 млн. Это рекорд для ювелирных изделий Фаберже, когда-либо выставлявшихся на аукционы. До этого самым дорогим было «Ротшильдовское яйцо-часы», за которое в 2007 году покупатель заплатил £8,9 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Marie-Louise Gumuchian / Reuters Фото: Marie-Louise Gumuchian / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Marie-Louise Gumuchian / Reuters Фото: Marie-Louise Gumuchian / Reuters

Предварительная оценка стоимости «Зимнего яйца» аукционистами была чуть выше £20 млн. Торги продолжались всего три минуты, но проходили очень бурно. Имя нового обладателя этого ювелирного шедевра не раскрывается.

«Зимнее яйцо» было изготовлено фирмой Фаберже по заказу императора Николая II, который хотел подарить его своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1913 года. Дизайн яйца придумала художница Альма Пиль. Скорлупа яйца, сделанная из прозрачного кварца, покрыта тонкой гравировкой внутри, а снаружи украшена снежинками из платины и 4,5 тыс. бриллиантов. Внутри яйца скрывается сюрприз — корзинка с анемонами из резного кварца, нефрита и золотой проволоки. Николай II заплатил за эту работу 24,6 тыс. руб. После революции «Зимнее яйцо» сменило многих владельцев, в числе которых были лондонская фирма Wartski и семья правителей Катара.

Алена Миклашевская