Лед из бриллиантов

Одно из самых знаменитых яиц Фаберже, «Зимнее» (Winter Egg), стало топ-лотом аукциона Christie’s (пройдет 2 декабря в Лондоне). Его заказчиком выступил император Николай II, задумавший преподнести пасхальный сюрприз своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне. Известно, что для фирмы Фаберже императорские пасхальные яйца были, с одной стороны, престижным заказом, но в то же время огромной ответственностью и головной болью. Каждый год ювелиры должны были в срок представить очередной шедевр, поражающий воображение замыслом и качеством ювелирной работы. Вплоть до самого последнего момента пасхальный подарок был сюрпризом и для самого императора. «Зимнее яйцо» предназначалось для празднования Пасхи 1913 года, в тот год отмечалось 300-летие дома Романовых. Дату можно увидеть на кабошоне из горного хрусталя, который служит замком драгоценного яйца.

Яйцо раскрывается, открывая платиновую корзинку с двойной решетчатой ручкой, украшенную бриллиантами розовой огранки, наполненную искусно вырезанными анемонами из белого кварца и дерева, каждый из которых украшен золотой проволочной ножкой и тычинками Фото: Christie's Яйцо из горного хрусталя на основе того же материала, выполненное в виде глыбы тающего льда, украшено изнутри гравировкой в виде инея, а снаружи украшено мотивами платиновых снежинок, украшенных бриллиантами розовой огранки Фото: Christie's Императорские драгоценности в помещении Валютного управления Народного комиссариата финансов в Москве, в том числе Зимнее яйцо (справа) и его «сюрприз» (слева), 1925 год Фото: Christie's

Дизайн пасхального шедевра придумала Альма Пиль, молодая талантливая художница, происходившая из семьи финских ювелиров.

Ее отец Оскар Пиль был главным мастером московского филиала, дядя Альберт Хольмстрём возглавлял отделение фирмы Фаберже в Санкт-Петербурге. 25-летняя Альма занималась отрисовкой готовых вещей для архива, но попутно придумывала и свои эскизы. Одна из ее блестящих идей — морозный узор из горного хрусталя с бриллиантами. Скорлупа яйца из прозрачного кварца изнутри покрыта, словно инеем, тончайшей гравировкой, а снаружи инкрустирована снежинками из платины и 4,5 тыс. бриллиантов. Яйцо, водруженное на глыбу тающего льда (общая высота композиции 14,2 см), хранит в себе весенний сюрприз — миниатюрную цветочную корзинку с анемонами из резного кварца, нефрита и золотой проволоки.

Альма Пиль (1888-1976), дизайнер «Зимнего яйца» Фото: Christie's Оригинальная фактура от Фаберже для зимнего яйца Фото: Christie's

«Зимнее яйцо» стало одним из самых дорогих и роскошных творений Фаберже — Николай II заплатил за него 24,6 тыс. руб. (сохранился оригинал квитанции). Мария Федоровна была в восхищении от невероятного подарка, но любоваться им ей было суждено недолго. «Зимнее яйцо» разделило судьбу многих драгоценностей российской императорской короны. После отречения Николая II от престола большую часть коллекции пасхальных яиц перевезли на хранение в Москву в Оружейную палату, а затем в Гохран. Впоследствии они поступили в распоряжение Наркомата финансов, представители которого приняли решение о продаже за границу. Первым покупателем выступила лондонская фирма Wartski — сделка состоялась между 1929–1933 годами и обошлась новому владельцу всего в £450. Сменив нескольких владельцев из состоятельных британских семейств, яйцо считалось утерянным, пока не всплыло на торгах Christie’s в 1994 году — тогда его цена составила уже рекордные 7,2 млн швейцарских франков. Следующие торги Christie’s 2002 года установили новый рекорд стоимости за произведение фирмы Фаберже — $9,6 млн. Тогда лот приобрела семья правителей Катара. Нынешняя предварительная оценка исторического шедевра Фаберже на торгах Christie’s превышает отметку в £20 млн.

