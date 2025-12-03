Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему в стране решили пойти на такие меры и как они будут реализованы.

Детей отключают от Сети: весь мир с интересом следит, можно сказать, за социальным экспериментом Австралии. С декабря 2025-го правительство ввело запрет на использование соцсетей пользователями младше 16 лет. Точнее, подростки по-прежнему могут заходить на сайты и изучать некоторые материалы, не имеющие возрастных ограничений (на YouTube, например), но они не смогут комментировать и загружать собственный контент. Ответственность за это несут компании из списка, в нем десяток сервисов — от Snapchat и Reddit до TikTok. За нарушение правил и допуск детей на платформы компаниям грозит штраф до €28 млн. Корпорации, владеющие соцсетями, уже начинают блокировать детские аккаунты в Австралии (то ли на три года, то ли до 16-летия пользователя).

Так власти решили обезопасить детей от доказанного учеными вреда от избыточного потребления информации онлайн. Растет «тревожное поколение», дети получают дофаминовую зависимость, листая короткие видео одно за другим. Они видят в интернете слишком много идеализированных образов и берут их за ориентир, что может вызвать психологические расстройства или даже нарушить пищевое поведение. В конце концов, бесконтрольное общение с незнакомцами онлайн может нанести вред. Политики разных стран соглашаются с необходимостью что-то делать, но на запрет соцсетей пока не решились. Франция, Великобритания, Дания, Малайзия разрабатывают свои проекты и с любопытством смотрят на радикальный шаг австралийских коллег.

Интриг тут много. Частичные запреты британские дети уже научились избегать: онлайн-систему верификации по возрасту они обходили при помощи дешевых резиновых масок или видео с персонажами компьютерных игр. Австралия вложила в свою систему распознавания возраста более €3,5 млн, и все равно 16-17-летние дети жалуются, что им закрывают доступ к сетям. Авторы творческого контента начали миграцию в другие сервисы: они поют песни или примеряют наряды в китайском Lemon8 вместо TikTok. А еще все ждут первого лета и каникул, когда дети не смогут пользоваться соцсетями и общаться с друзьями онлайн, а родители будут вынуждены эту проблему решать.

Яна Лубнина