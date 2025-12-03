Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о легенде, которая окружает московскую команду.

В нашей стране тоже без проклятий не обошлось. В центре одной из самых громких историй оказался футбольный клуб «Динамо Москва», который последний раз выигрывал чемпионат страны в 1976 году. Версий динамовского проклятия несколько. Но самая известная гласит, что его наложила на клуб жена тренера Александра Севидова Лидия Дмитриевна. Она вроде как обладала неким даром, по крайней мере, об этом рассказывали ее близкие. Все случилось якобы в 1979-м. К тому моменту главный тренер Александр Севидов выиграл с «Динамо» чемпионат, Кубок страны и даже дошел до полуфинала Кубка кубков. После таких свершений команда отправилась в турне по США, где наставник бело-голубых встретился со своим старым знакомым Семеном Кацем. Эмигрант пригласил тренера на ужин и показал Лос-Анджелес. Этого оказалось достаточно для доноса, и по возвращении в Москву Севидова уволили, несмотря на победы и заслуги. После этого супруга тренера сказала, что «Динамо» без Севидова никогда ничего не выиграет.

Кстати, в 1983 году Александра Александровича вновь пригласили в московскую команду. Он спас ее от вылета в лигу рангом ниже, выиграл Кубок страны и снова дошел до полуфинала Кубка кубков. После чего тренера опять уволили, да еще и с громким скандалом, обвинив в сдаче матча и мягкотелости. Многие в футбольных кругах верят, что проклятие жены Севидова действует до сих пор. И вроде как распространяется оно только на чемпионат, так как Кубок бело-голубые после этого все-таки выигрывали. Болельщики даже собирались провести крестный ход вокруг домашней арены: было предложение пригласить священника и трижды обойти стадион. В октябре 2023 года вратарь «Динамо» Игорь Лещук предлагал съездить на могилу Лидии Дмитриевны и попросить прощения. Никто на это предложение не откликнулся, а спустя полтора года «Динамо» в последний момент упустил чемпионский титул.

