О бедном премьере замолвите слово

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху определился с датой своего визита в США — он состоится 26 декабря. По данным американских СМИ, одной из тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом станет помилование, прошение о котором премьер-министр 30 ноября направил на имя президента Израиля Ицхака Герцога. Господин Нетаньяху ждет от американского лидера публичной поддержки в этом вопросе, считая, что это позволит склонить чашу весов в его сторону. Однако, как говорят некоторые официальные лица, взамен глава Белого дома может потребовать прекратить военное давление на сектор Газа и Сирию: продолжающаяся активность Израиля на этих аренах ставит под удар американские мирные инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Evan Vucci / Reuters

Биньямин Нетаньяху планирует нанести очередной визит в США 26 декабря, проинформировал вечером 2 декабря израильский телеканал i24. По его данным, переговоры с Дональдом Трампом пройдут не в Белом доме, а в частной резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде. Приглашение посетить США израильский премьер-министр получил двумя днями ранее, во время телефонного разговора с господином Трампом. Запланированная поездка в Америку должна стать для Биньямина Нетаньяху пятой по счету с того момента, как 47-й президент США вступил в свою должность в январе этого года.

Готовящийся визит будет иметь ярко выраженный внутриполитический аспект.

Одной из тем встречи в Мар-а-Лаго станет запрос о помиловании, который премьер в конце прошлого месяца направил на имя президента Израиля Ицхака Герцога.

Прошение об освобождении господина Нетаньяху от ответственности по трем коррупционным делам сейчас находится на рассмотрении специального отдела в Министерстве юстиции Израиля, и процесс его изучения, по предварительным данным, может занять как минимум еще несколько недель.

Израильский президент, как сообщалось ранее, не хочет делать помилование господина Нетаньяху безусловным: от подсудимого могут потребовать добровольной отставки, на что он сам идти явно не готов. В связи с этим израильский премьер, по словам источников Axios, намерен попросить американского лидера о публичной поддержке. Именно господин Трамп де-факто дал импульс процессу помилования, открыто обратившись с такой просьбой к господину Герцогу во время своего выступления в Кнессете 13 октября. «Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент уже сделал все, что мог»,— отмечает при этом источник Axios из числа американских чиновников высокого ранга.

«Трамп наверняка не колеблясь снова заявит на этой встрече (в Мар-а-Лаго.— “Ъ”), что Нетаньяху следует помиловать, даже несмотря на то, что это будет представлять собой вопиющее и беспрецедентное вмешательство в самые деликатные внутренние дела Государства Израиль и явное нарушение его суверенитета»,— заявил американскому изданию Al-Monitor высокопоставленный израильский источник. Но это, по его словам, наверняка будет чревато требованием уступок и со стороны самого господина Нетаньяху.

«Трамп на самом деле не заинтересован в суде над Нетаньяху. Его интересует его политика на Ближнем Востоке»,— пояснил собеседник Al-Monitor, указав на то, что своими крупнейшими достижениями господин Трамп считает прекращение огня в Газе и помощь новым властям Сирии.

Согласно данным Axios, во время телефонного разговора 1 декабря господин Трамп потребовал от израильского премьера прекратить военную активность против группировки «Хамас» в секторе Газа и не провоцировать переходное правительство Сирии постоянными сухопутными операциями на юге республики. Президент США особо подчеркнул в диалоге с господином Нетаньяху, что тот должен быть «наилучшим партнером» в реализации мирных инициатив Белого дома на Ближнем Востоке. Глава израильского правительства в ответ заверил своего собеседника, что делает для этого все возможное.

Примечательно, что уже на следующий день после разговора с господином Трампом премьер Израиля заметно смягчил свой тон в адрес Сирии, на территории которой в ночь на 28 ноября был организован крупный рейд израильских военных. «Мы ожидаем, что Сирия, конечно же, создаст демилитаризированную буферную зону от Дамаска до района "буферной зоны" (территории на юге Арабской Республики, которую израильские военные удерживают после 8 декабря 2024 года.— “Ъ”), включая, конечно же, подступы к горе Хермон и ее вершину»,— заявил господин Нетаньяху, посещая 2 декабря в больнице израильских военных, раненных недавно в Сирии. Но, по его словам, еврейское государство вынуждено удерживать южные районы Сирии — для обеспечения собственной безопасности. «В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах»,— сказал премьер.

Изменит ли встреча в Мар-а-Лаго готовность премьера стоять на своем, пока остается только гадать. Но, как признались в разговоре с Al-Monitor израильские дипломаты, «терпение Трампа к этим выходкам (господина Нетаньяху.— “Ъ”) явно лопнуло».

Нил Кербелов