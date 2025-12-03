Петербургские депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта о КРТ

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3 декабря одобрило в первом чтении законопроекты, один из которых даст правительству города право самостоятельно определять оператора программы комплексного развития территорий (КРТ), а другой — отменит автоматическое включение домов в программу.

Один из законопроектов предполагает изменение порядка назначения структуры, отвечающей за реализацию проектов КРТ и взаимодействие с жителями домов, попадающих под обновление. Сейчас оператором может быть лишь созданное региональными властями юридическое лицо, где более 50% уставного капитала принадлежит субъекту федерации.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко пояснил, что новая редакция позволяет предусмотреть разные формы собственности оператора и дает правительству право назначать отдельную структуру для каждого проекта.

Также парламент поддержал в первом чтении инициативу Смольного о корректировке городского закона о КРТ, которая включает установление границ переселения жителей «хрущевок» в пределах муниципального образования или смежных округов, а также отказ от автоматического включения дома в программу, если собственники не выразили согласие на общем собрании.

Артемий Чулков