ГК «Строитель» собирается возвести под Воронежем ЖК за более чем миллиард

ООО «Специализированный застройщик "Строитель"» (входит в одноименную ГК), принадлежащее воронежскому предпринимателю Артуру Кругленко, планирует построить два жилых дома — с этажностью 13 и семь — на улице Крупской в Семилуках Воронежской области. Они войдут в состав жилого комплекса «Комсомольский». Стоимость работ оценивается в 1,09 млрд руб., следует из проектных деклараций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект ЖК "Комсомольский" в Семилуках

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ» Проект ЖК "Комсомольский" в Семилуках

Фото: единая информационная система «Наш.дом.РФ»

Проект предусматривает возведение МКД с большей этажностью в два этапа. Здание будет выполнено с использованием монолитного железобетонного каркаса и стен из каменных материалов. В доме предусмотрено 134 квартиры — одно-, двух- и трехкомнатные. Их площадь составит от 36,08 до 85,63 кв. м. Общая площадь объекта превысит 12,8 тыс. кв. м, а суммарная площадь жилых и нежилых помещений — 8,6 тыс. кв. м. Земельный участок на 6,7 тыс. кв. м предоставлен компании в аренду муниципалитетом.

Проектная документация указывает, что застройщик формирует полноценный внутридворовый комплекс. Инфраструктура включает детскую и спортивную площадки, открытую автостоянку на 81 машино-место, два пассажирских лифта и помещения коммерческого назначения. Территория будет благоустроена за счет прокладки тротуаров, организации проездов и озеленения. При этом контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов не предусмотрена. Сдача дома запланирована на четвертый квартал 2027 года.

Рядом со стройплощадкой уже идет возведение другого МКД «Комсомольского» — семиэтажного здания площадью 3,8 тыс. кв. м. Его стоимость оценивается в 241,2 млн руб., а ввод в эксплуатацию назначен на второй квартал 2026 года. Судя по опубликованным изображениям, объект находится в высокой степени готовности: застройщик завершил установку окон и облицовку фасада.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Строитель"» работает на рынке с 2003 года и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Руководителем компании с 2011 года является Артур Кругленко, которому принадлежит 20% доли. Основным учредителем выступает Ольга Кругленко с долей 80%. Финансовая отчетность организации показывает, что в 2024 году ее выручка выросла до 301,9 млн руб., увеличившись в 5,6 раза по сравнению с предыдущим годом (54 млн руб.). Чистая прибыль компании также выросла — 16 млн руб. против 2,6 млн руб. годом ранее.

10 ноября стало известно, что выручка застройщиков жилья в Воронеже за девять месяцев 2025 года достигла почти 32 млрд руб (+9,7% по сравнению с прошлым годом). Он стал одним из четырех городов-миллионников, в которых выручка девелоперов настолько выросла.

Анна Швечикова