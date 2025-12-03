Бывшему мэру Белгорода отменили 10-летний приговор за взятки

Белгородский областной суд отменил приговор Свердловского райсуда, который в начале года назначил 10 лет колонии строгого режима экс-главе областного центра Антону Иванову. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облсуде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело бывшего чиновника о взятках и злоупотреблениях полномочиями возвращено на новое рассмотрение в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона. Он остается под стражей.

Иванова признали виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями в феврале этого года (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствием и судом тогда было установлено, что осужденный, являясь генеральным директором АО «БИК», учредителем которого является Белгородская область в лице профильного министерства, с февраля 2019 года по февраль 2021-го за обеспечение возможности выполнения работ по строительству социально значимых объектов в рамках договоров и контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и попустительство по службе получил взятку от предпринимателя на 3,7 млн руб. Также в результате непринятия надлежащих мер Ивановым в пользу АО «БИК» не взыскали более 50 млн руб. по договорам займа.

Антон Иванов находится в СИЗО с марта 2023 года. Вину он не признает. Решение об отмене приговора было принято при рассмотрении его апелляционной жалобы, в которой он попросил оправдать его в преступлениях.

Владимир Зоркий