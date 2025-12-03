Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На берегу Каспийского моря нашли почти 500 мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря между устьем рек Сулак и Терек обнаружили 484 туш тюленей. Об этом Минприроды Дагестана в своем Telegram-канале.

Специалисты министерства 3 декабря провели обследование Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов, а также побережья Махачкалы. Обследование прибрежных зон еще не завершено.

Минприроды Дагестана направило в органы местного самоуправления обращения по вопросам установления причин гибели животных с просьбой принять необходимые меры реагирования. Среди структур — управления Россельхознадзора и Росприроднадзора, комитет по ветеринарии.

