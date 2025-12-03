Суд арестовал водителя, сбившего насмерть школьницу под Первоуральском

Первоуральский городской суд арестовал до 1 февраля 2026 года Александра Лобунского, который насмерть сбил 14-летнюю девочку в поселке Новоуткинск (Свердловская область), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

«Ъ-Урал» сообщал, что инцидент произошел 1 декабря в 8 утра. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, сел за руль Ford Fusion. На улице Карла Маркса он не уступил дорогу школьнице на пешеходном переходе и сбил ее. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Ему предъявлены обвинения по п.п. «а», «в» ч.4 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством). Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Полина Бабинцева