Под Первоуральском водитель насмерть сбил 14-летнюю школьницу

В поселке Новоуткинск (Свердловская область) на пешеходном переходе автомобиль сбил 14-летнюю школьницу, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Девочка скончалась на месте от полученных травм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Авария произошла утром 1 декабря около 08:45 на улице Карла Маркса. Водитель Ford Fusion наехал на несовершеннолетнюю на пешеходном переходе. В машине находился 47-летний пассажир, который сообщил, что они с водителем разговаривали в момент аварии.

Пострадавшей оказалась 14-летняя местная жительница. Школьница вместе со сверстниками направлялась к остановке школьного автобуса.

Установлено, что у 40-летнего водителя истек срок действия водительского удостоверения. Кроме того, у водителя были выявлены признаки состояния опьянения. «Для подтверждения данного факта биологические пробы водителя направлены на проведение химико-токсикологической экспертизы»,— добавили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»). Расследование продолжается.

Полина Бабинцева