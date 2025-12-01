Концерн «Калашников» отгрузил заказчику партию БПЛА «СКАТ 350 М»

Концерн «Калашников» выполнил поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) СКАТ 350 М заказчику в срок и в полном объеме, сообщает пресс-служба предприятия.

Этот гражданский беспилотник предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в различных погодных условиях и способен находиться в воздухе до четырех часов. СКАТ 350 М активно используется в зоне СВО. Он помогает в обнаружении наземных и морских целей, а также в наведении на них средств поражения.

Беспилотник имеет размах крыла 3,2 м. Максимальная скорость составляет 120 км/ч, а дальность действия достигает 100 км. Рабочая высота полета варьируется от 300 до 2 тыс. м, а диапазон рабочих температур составляет от –45 до +40 °С. Беспилотник может работать при максимальной скорости ветра до 15 м/сек. Его габариты: длина — 82 см, ширина — 320 см, высота — 27 см.

Анастасия Лопатина